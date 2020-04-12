В Тульской области разыскиваются родственники Сергея Коновалова, погибшего в годы войны
Останки были подняты в 2001 году и перезахоронены в братской могиле в Калужской области.
В канун 75-летия Великой Победы московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родных погибшего в годы войны солдата Сергея Коновалова, уроженца и жителя города Донской Тульской области.
Волонтер московского поискового отряда «Обелиск» Роза Фаттахова отмечает:
– Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из того региона, в котором проживали до войны. Возможно, родные Сергея Васильевича Коновалова и сегодня живут в Тульской области, в Туле или в Донском. Мы надеемся, что они прочтут, услышат, увидят это сообщение и отзовутся.
Что известно о Сергее Васильевиче Коновалове: родился в 1923 году в Донском Тульской области, где и прожил до начала войны.
Был призван Донским ГВК Тульской области. Служил рядовым красноармейцем в 512-м стрелковом полку 146-й стрелковой дивизии Западного фронта.
Убит 1
Останки были подняты в 2001 году поисковыми отрядами ВПК «Щит» (город Малоярославец Калужской области, командир
Сергей Коновалов перезахоронен в братской могиле в деревне Цветовка Барятинского района Калужской области.
Если вы родственник Сергея Коновалова или вам что-либо известно о нем, звоните по телефону 8 (903) 089-75-79 волонтеру Розе Фаттаховой или пишите на почту roza-fattahova@mail.ru.