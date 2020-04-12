новости
новости
Регистрация
В Тульской области разыскиваются родственники Сергея Коновалова, погибшего в годы войны

В Тульской области разыскиваются родственники Сергея Коновалова, погибшего в годы войны

Останки были подняты в 2001 году и перезахоронены в братской могиле в Калужской области.

В канун 75-летия Великой Победы московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родных погибшего в годы войны солдата Сергея Коновалова, уроженца и жителя города Донской Тульской области.

Волонтер московского поискового отряда «Обелиск» Роза Фаттахова отмечает: 

– Практика поисковой работы показывает, что родные солдат редко уезжают из того региона, в котором проживали до войны. Возможно, родные Сергея Васильевича Коновалова и сегодня живут в Тульской области, в Туле или в Донском. Мы надеемся, что они прочтут, услышат, увидят это сообщение и отзовутся.

Что известно о Сергее Васильевиче Коновалове: родился в 1923 году в Донском Тульской области, где и прожил до начала войны.

 

Был призван Донским ГВК Тульской области. Служил рядовым красноармейцем в 512-м стрелковом полку 146-й стрелковой дивизии  Западного фронта.

Убит 12 апреля 1942 года в лесном массиве в 2 км западнее деревни Сининки Барятинского района Калужской области. До сих пор ошибочно считается пропавшим без вести 20 апреля 1942 года.

Останки были подняты в 2001 году поисковыми отрядами ВПК «Щит» (город Малоярославец Калужской области, командир Добрянский В. С.), «Безымянный» (город Калуга, командир Анучин Г. Ю.) и «Обелиск» (город Москва, командир Михаил Поляков).

Сергей Коновалов перезахоронен в братской могиле в деревне Цветовка Барятинского района Калужской области.

Если вы родственник Сергея Коновалова или вам что-либо известно о нем, звоните по телефону 8 (903) 089-75-79 волонтеру Розе Фаттаховой или пишите на почту roza-fattahova@mail.ru.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:51 +4
Другие статьи по темам
Событие
разыскиваются родственникипоисковикисолдат Великой Победы
Люди
Сергей Коновалов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Организаторы фестиваля «Дикая Мята» запустили новый онлайн-проект MintMusicHome
Организаторы фестиваля «Дикая Мята» запустили новый онлайн-проект MintMusicHome
Пенсионерка из Тулы: «Нам говорят оставаться дома, а вирус сам плывет в наши квартиры!»
Пенсионерка из Тулы: «Нам говорят оставаться дома, а вирус сам плывет в наши квартиры!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.