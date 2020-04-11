В Туле выполняют ямочный ремонт дорог

Фото пресс-службы администрации Тулы.

За неделю отремонтировали 1000 кв. м дорожного полотна.

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, за прошедшую неделю в областной столице было отремонтировано 1000 кв. м дорожного полотна. В работе были использованы литой и горячий асфальт.

Так, 10 апреля ремонт провели на ул. Луначарского, ул. Лермонтова, ул. Сызранской, ул. Немцова от ул. Марата до ул. Строителей, ул. Мичурина в пос. Ленинский, на Демидовской плотине, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. Дзержинского.

В работах были задействованы шесть бригад.

Напомним, оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта туляки могут:

- отправив обращение через сервис «Тула – без ям!» – соответствующий баннер размещен на официальном сайте администрации города Тулы,

- обратившись в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.