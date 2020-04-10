Мать погибшего в Туле под поездом солдата: «Он был доволен службой, но часто просил перевести денег»

Фото: 59.ru.

9 октября прошлого года на Московском вокзале в Туле погиб 22-летний солдат-срочник из Прикамья Николай Кобяков. По данным 59.ru , расследование уголовного дела по факту гибели мужчины приостанавливали, но недавно возобновили. Мать погибшего рассказала сетевому изданию известные ей обстоятельства гибели сына.

Николай Кобяков учился в пермской медакадемии, но в прошлом году неожиданно бросил учебу и ушел в армию. Через полгода уехал на службу, матери звонил каждый день.

По словам Людмилы Кобяковой, последний раз она созванивалась с сыном накануне его гибели — 8 октября. Он был спокойным и поделился с ней, что надо купить новые теплые вещи.

«Я знаю о случившемся только со слов военных. По их словам, 9 октября сын был дневальным. До окончания смены оставалось полчаса, он пошел выносить мусор и якобы покинул территорию военной части через забор, — говорит мать солдата. — В 16.45 он оказался на железной дороге. Погиб под поездом. Я не понимаю, что произошло. Сын был доволен службой, зачем ему было покидать военную часть?» — рассказала 59.ru Людмила Кобякова.

После гибели солдата возбудили уголовное дело, но вскоре его прекратили — «за отсутствием состава преступления» — следствие посчитало, что это был суицид. Людмила Кобякова настаивала на продолжении расследования и обратилась за помощью к краевому омбудсмену, и тот направил запрос в Минобороны РФ.

По результатам доследственной проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. Сейчас расследование на контроле военной прокуратуры Тульского гарнизона.