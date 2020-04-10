Фото: 59.ru.
Мать погибшего в Туле под поездом солдата: «Он был доволен службой, но часто просил перевести денег»
Расследование уголовного дела возобновлено.
9 октября прошлого года на Московском вокзале в Туле погиб 22-летний солдат-срочник из Прикамья Николай Кобяков. По данным 59.ru, расследование уголовного дела по факту гибели мужчины приостанавливали, но недавно возобновили. Мать погибшего рассказала сетевому изданию известные ей обстоятельства гибели сына.
Николай Кобяков учился в пермской медакадемии, но в прошлом году неожиданно бросил учебу и ушел в армию. Через полгода уехал на службу, матери звонил каждый день.
По словам Людмилы Кобяковой, последний раз она созванивалась с сыном накануне его гибели — 8 октября. Он был спокойным и поделился с ней, что надо купить новые теплые вещи.
«Я знаю о случившемся только со слов военных. По их словам, 9 октября сын был дневальным. До окончания смены оставалось полчаса, он пошел выносить мусор и якобы покинул территорию военной части через забор, — говорит мать солдата. — В 16.45 он оказался на железной дороге. Погиб под поездом. Я не понимаю, что произошло. Сын был доволен службой, зачем ему было покидать военную часть?» — рассказала 59.ru Людмила Кобякова.
После гибели солдата возбудили уголовное дело, но вскоре его прекратили — «за отсутствием состава преступления» — следствие посчитало, что это был суицид. Людмила Кобякова настаивала на продолжении расследования и обратилась за помощью к краевому омбудсмену, и тот направил запрос
в Минобороны РФ.
По результатам доследственной проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. Сейчас расследование на контроле военной прокуратуры Тульского гарнизона.
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