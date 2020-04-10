В Туле водитель «Хонды» снёс столб, вылетел на тротуар и сбежал

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Как сообщают сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в 18.40, на Одоевском шоссе неустановленный водитель на Honda HRV совершил ДТП.

По предварительной информации, он не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП. От удара машину вынесло на тротуар, а водитель скрылся с места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры для установления личности и розыска водителя.