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В Туле водитель «Хонды» снёс столб, вылетел на тротуар и сбежал
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле водитель «Хонды» снёс столб, вылетел на тротуар и сбежал

Сотрудники Госавтоинспекции ведут розыск виновника серьёзного ДТП.

Как сообщают сотрудники группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в 18.40, на Одоевском шоссе неустановленный водитель на Honda HRV совершил ДТП.

По предварительной информации, он не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП. От удара машину вынесло на тротуар, а водитель скрылся с места аварии. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры для установления личности и розыска водителя.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:00 +9
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Место
ТулаОдоевское шоссе

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