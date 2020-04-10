5000 рублей на детей до 3-х лет: как получить выплату и где подать документы

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О новых мерах поддержки рассказал управляющий Тульским отделением Пенсионного фонда России Николай Крайнев:

Николай Крайнев – 7 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». В документе идет речь о ежемесячных выплатах в размере 5000 на детей до трех лет.

Кто имеет право на выплату?

Семьи, у которых есть право на материнский (семейный) капитал и в которых есть ребенок до трех лет. Обязательны эти два условия. Учитывается право на материнский капитал с 2007 года по 30 июня 2020 года. 5000 рублей выплатят на каждого ребенка.

Вы всё еще имеете право на выплату, даже если уже распорядились средствами капитала. И такое же право у вас появляется, если ребенок родится до 30 июня 2020 года.

Меня оповестят о том, что я могу получить выплату?

Тульское отделение ПФР уже отправило смс-оповещения 5000 семей. Однако всего в Тульской области, по предварительным подсчетам, право на выплату есть у больше 10 000 семей. Так что ждать оповещения не обязательно, если вы знаете, что подходите по озвученным выше критериям, подавайте заявление.

Как получить?

5000 рублей выплачиваются семьям в качестве поддержки семей в период пандемии коронавируса и самоизоляции. Логично, что ходить и подавать заявление не нужно. Все делается в электронном виде через портал госуслуг или в личном кабинете Пенсионного фонда.

Спойлер: последний рухнул из-за большого числа заявлений. Но его скоро починят и можно будет попробовать заново.

Внимание: чтобы подать заявление, нужно иметь подтвержденную учетную запись в системе ЕСИА. А еще нужно будет оставить реквизиты вашего счета в банке для перечисления выплаты. Никаких дополнительных документов не нужно.

Когда подавать заявление?

Уже можно. Это же право сохранится у вас до 1 октября 2020 года. Время подачи не влияет на размер выплаты. Единственное, что важно: если вы подадите заявление в апреле, то будете получать по 5000 рублей на ребенка каждый месяц, а если в июне или сентябре – выплата будет единоразовой, сразу 15 000 рублей на ребенка за три месяца.

А можно получить наличными?

Нет. Выплаты будут перечисляться только на счета в банке.

А материнский капитал не уменьшится?

Выплаты, озвученные президентом, будут производиться Пенсионным фондом России. Ваш материнский капитал не станет меньше, это дополнительные субсидии из федерального бюджета.

Почему деньги не «упадут» сразу?

После получения вашего заявления в электронном виде территориальный орган проводит оценку права на получение выплаты. Для этого используются данные о назначении материнских капиталов, информация о родовых сертификатах из фонда социального страхования и сведения из органов опеки и попечительства, чтобы быть уверенным в том, что маму не лишили родительских прав.

Когда заявление проходит проверку, выносится решение. Затем выплатной центр в отделении будет формировать расчетные ведомости для перечисления денег. Потом отдел казначейства сформирует платежные поручения. И только после этого деньги через федеральное казначейство попадут на счета жителей. Это небыстро.

От момента подачи заявления до получения денег, скорее всего, пройдет около 8 дней.

Если ребенок родится в конце апреля, сумму выплаты уменьшат?

Нет. Выплата будет проведена в полном объеме, то есть за апрель семья получит 5000 рублей.