Из каких стран возвращались жители Тульской области во время пандемии: карта
По данным Инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 24 марта по 6 апреля в регионы Центральной России прибыли 13 778 человек из 77 стран.
Большинство жителей регионов ЦФО вернулись из Таиланда, Финляндии, Турции, Доминиканской Республики, с Кубы, с Украины, из Вьетнама и ОАЭ.
В Тульской область с 24.03 по 6.04 вернулись 1036 человек из 49 стран.
Топ-5 стран, откуда вернулись туляки:
- Таиланд — 162 (15,64%)
- Доминиканская Республика — 71 (6,85%)
- Куба — 71 (6,85%)
- Украина — 67 (6,47%)
- ОАЭ — 53 (5,12%)
Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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