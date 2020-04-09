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Из каких стран возвращались жители Тульской области во время пандемии: карта

Из каких стран возвращались жители Тульской области во время пандемии: карта

По данным Инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом, с 24 марта по 6 апреля в регионы Центральной России прибыли 13 778 человек из 77 стран.

Большинство жителей регионов ЦФО вернулись из Таиланда, Финляндии, Турции, Доминиканской Республики, с Кубы, с Украины, из Вьетнама и ОАЭ.

 

В Тульской область с 24.03 по 6.04 вернулись 1036 человек из 49 стран.

Топ-5 стран, откуда вернулись туляки:

  • Таиланд — 162 (15,64%)
  • Доминиканская Республика — 71 (6,85%)
  • Куба — 71 (6,85%)
  • Украина — 67 (6,47%)
  • ОАЭ — 53 (5,12%)

Напомним, с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

 
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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