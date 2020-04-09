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Бывший директор тульского завода скрыл 44 млн рублей налогов

Бывший директор тульского завода скрыл 44 млн рублей налогов

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, следователи описали его имущество на 60 млн рублей.

Следователи СУ СК РФ по Тульской области завершили расследование уголовного дела 54-летнего бывшего директора ООО «Тульский завод дробильно-сортировочного оборудования». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном объеме (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

С 1 апреля 2012 года по 20 июня 2014 года обвиняемый, являясь директором ООО «Тульский завод ДСО»,  предоставлял в налоговую декларации, содержащие ложную информацию о налоговых вычетах с указанием поставленного различными организациями оборудования и иных товаров. Фактически же они не поставлялись. 

Таким образом, в результате действий директора ООО «Тульский завод ДСО» в федеральный бюджет Российской Федерации не поступили налоги на добавленную стоимость на общую сумму свыше 44 млн рублей.  

С целью возмещения ущерба, обеспечения исполнения наказания судом на имущество бывшего директора указанного предприятия наложен арест в сумме 60 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:10 +4
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Тульская область

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