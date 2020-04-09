В Туле мужчина совершил во дворе дома массовое ДТП

Фото: vk.com/tulazest.

Рано утром 9 апреля во дворе дома № 130 по пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП. По предварительной информации, 25-летний водитель Iran Khodro Samand не справился с управлением и врезался в три припаркованные машины.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Механические повреждения получили Mitsubishi Outlander, ВАЗ-2114 и ГАЗ-33082.