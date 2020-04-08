Владимир Путин озвучил меры поддержки пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса

Фото: kremlin.ru.

Об этом шла речь во время селекторного совещания с главами регионов.

– Сейчас нужно создать все условия, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный режим работы. Должен быть четкий понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальных не нужно грузить разными дополнительными справками, согласованиями, — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что важно смягчить удар для бизнеса, потери для которого уже серьезные, «а могут быть еще более значимые». Президент попросил глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия, искать точечные решения.

Какие меры поддержки предложил президент: