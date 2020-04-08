Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин озвучил меры поддержки пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса
Об этом шла речь во время селекторного совещания с главами регионов.
– Сейчас нужно создать все условия, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный режим работы. Должен быть четкий понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальных не нужно грузить разными дополнительными справками, согласованиями, — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что важно смягчить удар для бизнеса, потери для которого уже серьезные, «а могут быть еще более значимые». Президент попросил глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия, искать точечные решения.
Какие меры поддержки предложил президент:
- на пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса распространят отсрочку по уплате социальных выплат на 6 месяцев, которая уже действует для микропредприятий.
- отсрочка от всех налогов для малого бизнеса на полгода. Долги после окончания отсрочки можно будет платить плавно в течение года.
- Правительство и ЦБ должны подготовить в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса.
- помогать в первую очередь будут компаниям, которые сохраняют занятость.
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