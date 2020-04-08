Почтальоны помогут тулякам оплатить коммуналку на дому

Фото: пресс-служба «Почты России».

Во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта России» делает всё, чтобы жители Тульской области оставались дома. С помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальоны могут принять различные платежи от туляков на дому.

Устройства получили более 250 почтальонов. Ежемесячно с использованием мобильных терминалов принимается 125 тысяч платежей – это почти треть от всех обрабатываемых «Почтой России» платежей.

Почтальоны помогут оплатить жилищно-коммунальные услуги, связь, оформить страховку и внести другие необходимые платежи.