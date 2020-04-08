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Почтальоны помогут тулякам оплатить коммуналку на дому
Фото: пресс-служба «Почты России».

Почтальоны помогут тулякам оплатить коммуналку на дому

Сотрудникам «Почты России» выдали мобильные кассовые терминалы.

Во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта России» делает всё, чтобы жители Тульской области оставались дома. С помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальоны могут принять различные платежи от туляков на дому.

Устройства получили более 250 почтальонов. Ежемесячно с использованием мобильных терминалов принимается 125 тысяч платежей  – это почти треть от всех обрабатываемых «Почтой России» платежей.

Почтальоны помогут оплатить жилищно-коммунальные услуги, связь, оформить страховку и внести другие необходимые платежи.

 

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 20:12 +3
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