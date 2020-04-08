С начала апреля тульские железнодорожники перевезли почти 9000 тонн продуктов

Фото: podolsk.sminews.ru.

По железной дороге доставляют товары первой необходимости и сырьё для их производства.

Во время пандемии коронавируса железнодорожники обеспечивают бесперебойную доставку в российские регионы товаров первой необходимости и сырья для их производства.

За первые семь дней апреля со станций Тульского региона Московской железной дороги погружено 6000 тонн зерна, 2600 тонн продовольственных товаров и 60 тонн макаронных изделий. На станции «Промгипсовая» выгружено 13800 тонн сырья для предприятий, выпускающих моющие и дезинфицирующие средства.

В ОАО «РЖД» создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей, открыта специальная горячая линия: 8(800)755-00-00, на сервисе «Грузовые перевозки» можно дистанционно заказать и оплатить доставку «от двери до двери».