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В Щекино пенсионер избил случайную прохожую и отобрал у неё сумку

В Щекино пенсионер избил случайную прохожую и отобрал у неё сумку

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.

Щекинские полицейские задержали подозреваемого в разбое. Несколько дней назад преступник поздней ночью напал на улице на 46-летнюю женщину, избил её и забрал сумку с мобильным телефоном.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и проверили лиц, склонных к аналогичным преступлениям.

Выяснилось, что к преступлению мог быть причастен 65-летний неработающий житель Плавского района. Его задержали. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:45 +4
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