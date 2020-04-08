В Щекино пенсионер избил случайную прохожую и отобрал у неё сумку
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.
Щекинские полицейские задержали подозреваемого в разбое. Несколько дней назад преступник поздней ночью напал на улице на 46-летнюю женщину, избил её и забрал сумку с мобильным телефоном.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и проверили лиц, склонных к аналогичным преступлениям.
Выяснилось, что к преступлению мог быть причастен 65-летний неработающий житель Плавского района. Его задержали. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».
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