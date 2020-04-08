Больной коронавирусом таксист с тульской пропиской разъезжал по Москве

Сообщается, что мужчина — уроженец Таджикистана, прописан в Кимовске Тульской области, а постоянно проживает в столице. По словам таксиста, он пользовался автомобилем только для личных поездок в магазин.

Сейчас мужчину госпитализировали в обсервационный центр «Царицыно».

Агрегатор такси в интервью телеканалу заявил, что таксист не брал у них заказы с 28 марта.

Напомним, что в России ввели штрафы за нарушение карантина.