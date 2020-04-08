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Больной коронавирусом таксист с тульской пропиской разъезжал по Москве
Фото pixabay.com.

Больной коронавирусом таксист с тульской пропиской разъезжал по Москве

Мужчина нарушил режим карантина.

В Москве полицейские составили административный протокол на таксиста, который нарушил карантин. Мужчина, несмотря на положительный тест на коронавирус, продолжал ездить на автомобиле. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
 

Сообщается, что мужчина — уроженец Таджикистана, прописан в Кимовске Тульской области, а постоянно проживает в столице. По словам таксиста, он пользовался автомобилем только для личных поездок в магазин.

Сейчас мужчину госпитализировали в обсервационный центр «Царицыно».

Агрегатор такси в интервью телеканалу заявил, что таксист не брал у них заказы с 28 марта.

Напомним, что в России ввели штрафы за нарушение карантина.

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вчера, в 14:07 +7
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