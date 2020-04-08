Фото pixabay.com.
Больной коронавирусом таксист с тульской пропиской разъезжал по Москве
Мужчина нарушил режим карантина.
В Москве полицейские составили административный протокол на таксиста, который нарушил карантин. Мужчина, несмотря на положительный тест на коронавирус, продолжал ездить на автомобиле. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что мужчина — уроженец Таджикистана, прописан в Кимовске Тульской области, а постоянно проживает в столице. По словам таксиста, он пользовался автомобилем только для личных поездок в магазин.
Сейчас мужчину госпитализировали в обсервационный центр «Царицыно».
Агрегатор такси в интервью телеканалу заявил, что таксист не брал у них заказы с 28 марта.
Напомним, что в России ввели штрафы за нарушение карантина.
Другие статьи по темам
Место