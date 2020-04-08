В Туле на выезде из больницы снова столкнулись машины

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В результате ДТП в больницу доставлен ребенок.

Днем 8 апреля на ул. Первомайской в Туле, напротив выезда из Ваныкинской больницы, произошло ДТП с участием малолитражки Daewoo и легкового автомобиля Renault.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, один автомобиль разворачивался на этом месте, а второй выезжал с парковки.

В результате ДТП доставлен в больницу ребенок 5-6 лет на вид, сейчас им занимаются медики. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Напомним, утром на этом же месте столкнулись Hyundai Accent и «Нива».