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В Заречье временно изменится схема движения транспорта
Фото: 2gis.ru

В Заречье временно изменится схема движения транспорта

Это связано с проведением дорожных работ на ул. М. Горького.

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству сообщает о начале дорожных работ на улице М. Горького в Зареченском районе Тулы.

  • С 7 по 19 апреля, с 20.00 до 5.30 будет ограничено движение на участке от ул. Штыковой до ул. Герцена (красная линия на карте),
  • С 20 по 23 апреля, с 20.00 до 5.30 на участке от ул. Герцена до ул. Демидовской (синяя линия на карте).

На время проведения ремонта общественный транспорт изменит схему движения:

Трамваи

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева  – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Демидовский путепровод – ул. Пролетарская – Чулковский мост и путепровод – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр-т Ленина.

Муниципальные автобусы

№ 27-А «пос. Северный – пос. Плеханово»: ул. Еловая – ул. Центральная (пос. Северный) – ул. Володарского (Варваровский пр-д) – ул. Автомобилистов – ул. Скуратовская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная – ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – ул. Ленина – ул. Красноармейская – ул. Заводская.

Маршрутные такси

№ 42 «пос. Плеханово – Московский вокзал»: пос. Плеханово – ул. Заводская – ул. Пионерская – Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Дульная – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Пузакова – ул. Дульная – ул. Максима Горького – Алексинское шоссе – ул. Пионерская – ул. Заводская.

№ 59 «Алексинское шоссе – ул. Перекопская»: Алексинское шоссе – ул. Максима Горького – ул. Дульная – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Некрасова – ул. Перекопская.

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Автор: Леонид Почекин
7 апреля, в 19:34 +2
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