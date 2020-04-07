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По поручению Алексея Дюмина для тульской детской облбольницы закупили 20 аппаратов ИВЛ
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По поручению Алексея Дюмина для тульской детской облбольницы закупили 20 аппаратов ИВЛ

Оборудование было приобретено на средства из внебюджетных источников.

В палатно-боксированном корпусе Тульской детской областной клинической больницы руководитель Фонда развития Тульской области Юлия Федосеева передала аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) главному реаниматологу области Ивану Гусеву. 

Юлия Федосеева отметила, что оборудование было приобретено по инициативе губернатора Алексея Дюмина за счет внебюджетных источников. Оно будет использоваться в госпитале, развёрнутом на базе больницы для приёма больных с коронавирусной инфекцией. 

Иван Гусев сообщил, что с 3 апреля в палатно-боксированном корпусе Тульской детской областной клинической больницы развернут госпиталь на 204 койки с подачей кислорода. В нем будут работать 78 врачей и 160 медицинских работников. Пациентов с коронавирусом в Тульской области лечат четыре медучреждения, госпиталь детской областной больницы станет пятым.

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Автор: Леонид Почекин
7 апреля, в 20:00 +3
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