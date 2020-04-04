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В Тульской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 43 человека
Фото из архива Myslo.

В Тульской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 43 человека

Всего под медицинским наблюдением остаются 1545 человек.

По данным правительства Тульской области, в настоящее время в регионе с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 43 человека. Под медицинским наблюдением находятся 1545 человек.

Всего на данный момент в Тульской области зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 13 пациентов продолжают лечение в медицинских учреждениях региона. Их состояние стабильное, без отрицательной динамики. Трое пациентов полностью выздоровели и выписаны из больниц.

Заболевших жителей и тех, у кого есть подозрение на коронавирус, направляют на лечение в областную клиническую больницу, городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина, горбольницу № 11 и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Определены и другие медучреждения для развертывания дополнительного коечного фонда. В соответствии с рекомендациями Минздрава России в Тульской области будут оборудованы 733 инфекционные койки, больше половины из них готовы к приему пациентов.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, наблюдение за диспансерными больными и жителями в возрасте 65+ организовано на дому. Их состояние врач контролирует по телефону. Если состояние обостряется, врач принимает решение о госпитализации.

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