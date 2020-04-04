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В Веневском районе мужчина обчистил частый дом
Фото: pixabay.com

В Веневском районе мужчина обчистил частый дом

Преступником оказался 28-летний житель деревни Сетка.

В дежурную часть отдела МВД России по Венёвскому району с заявлением обратился 31-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что кто-то повредил проушину навесного замка в сарае и гараже, расположенных на придомовой территории в деревне Даниловские выселки, и украл точильный станок, металлические тиски, импортный велосипед, металлическую канистру с 10 литрами дизельного топлива и набор гаечных ключей. 

Сотрудники полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий установили личность похитителя. Им оказался нигде не работающий 28-летний житель деревни Сетка. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанного получены признательные показания.

 

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