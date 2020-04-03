В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Один из них, вернувшись из-за рубежа, скрывался от полиции.

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают контрольные мероприятия, связанные с проверкой соблюдения туляками режима самоизоляции.

В четверг, 3 апреля, в Туле выявлены два нарушения – в Заречье и в Скуратово. Один из мужчин приехал из-за границы и, зная, что полицейские будут проводить проверки, решил не появляться по месту проживания.

Сотрудники полиции установили местонахождение нарушителей и передали их медикам и представителям Роспотребнадзора. Оба мужчины помещены в обсерватор.