Фото: пресс-служба Правительства Тульской области
В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции
Один из них, вернувшись из-за рубежа, скрывался от полиции.
Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают контрольные мероприятия, связанные с проверкой соблюдения туляками режима самоизоляции.
В четверг, 3 апреля, в Туле выявлены два нарушения – в Заречье и в Скуратово. Один из мужчин приехал из-за границы и, зная, что полицейские будут проводить проверки, решил не появляться по месту проживания.
Сотрудники полиции установили местонахождение нарушителей и передали их медикам и представителям Роспотребнадзора. Оба мужчины помещены в обсерватор.
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