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В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции

Один из них, вернувшись из-за рубежа, скрывался от полиции.

Сотрудники УМВД России по Тульской области продолжают контрольные мероприятия, связанные с проверкой соблюдения туляками режима самоизоляции.

В четверг, 3 апреля, в Туле выявлены два нарушения – в Заречье и в Скуратово. Один из мужчин приехал из-за границы и, зная, что полицейские будут проводить проверки, решил не появляться по месту проживания.

Сотрудники полиции установили местонахождение нарушителей и передали их медикам и представителям Роспотребнадзора. Оба мужчины помещены в обсерватор.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:49 +11
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