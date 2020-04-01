В Туле мартовская погода шесть раз побила рекорды

Фото из архива Myslo.

Вот такой теплый март у нас был!

Аномально теплый март в Туле шесть раз побил погодные рекорды. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра.

5 марта максимальная температура воздуха в областной столице достигла +9°С. До этого рекорд был в 1998 году — +6,4°С. 8 марта были побиты рекордные значения 2002 года — 18 лет назад было +5,7°С, а в 2020 году –+9,5°С.

Разница всего в 0,1°С позволила 17 марта стать самым теплым днем с 2015 года (+9,7°С и +9,6°С соответственно). 16-летний рекорд погода в Туле побила 26 марта — +15,5°С против +14,1°С 2004 года.

Интересно, что пятница 27 марта стала самой теплой (даже жаркой) за 37 лет! В этот день в 1983 году было +14,9°С, а в 2020-м — +16,2°С.

Еще один рекорд синоптики зафиксировали 28 марта — +16,8°С против +16,4°С 2007 года.