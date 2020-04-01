новости
новости
Регистрация
В Туле мартовская погода шесть раз побила рекорды
Фото из архива Myslo.

В Туле мартовская погода шесть раз побила рекорды

Вот такой теплый март у нас был!

Аномально теплый март в Туле шесть раз побил погодные рекорды. Об этом Myslo рассказали синоптики Тульского гидрометцентра.

5 марта максимальная температура воздуха в областной столице достигла +9°С. До этого рекорд был в 1998 году — +6,4°С. 8 марта были побиты рекордные значения 2002 года — 18 лет назад было +5,7°С, а в 2020 году –+9,5°С.

Разница всего в 0,1°С позволила 17 марта стать самым теплым днем с 2015 года (+9,7°С и +9,6°С соответственно). 16-летний рекорд погода в Туле побила 26 марта — +15,5°С против +14,1°С 2004 года.

Интересно, что пятница 27 марта стала самой теплой (даже жаркой) за 37 лет! В этот день в 1983 году было +14,9°С, а в 2020-м — +16,2°С.

Еще один рекорд синоптики зафиксировали 28 марта — +16,8°С против +16,4°С 2007 года.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:25 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погодные рекордыаномально теплый март

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой женщина с ножом напала на трех полицейских: подробности
Под Тулой женщина с ножом напала на трех полицейских: подробности
Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы
Антипаника от читателей Myslo: носорожка стим-панк, ушастая сова и весенние цветы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.