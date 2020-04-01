В бывшем здании Узловской обувной фабрики обнаружен склад ртутных ламп

За последний год это уже пятый случай обнаружения свалок ртутных ламп на территории Тульской области.

О заброшенном складе ртутных ламп в Тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» сообщили жители. Они рассказали, что опасный склад находится в поселке 1-я Россошинская Узловского района. Активисты совместно с представителями Приокского межрегионального управления Росприроднадзора и администрации МО Шахтерское выехали на место.

На территории бывшей шахты расположено несколько аварийных зданий. В ходе осмотра в одном из них были обнаружены люминесцентные лампы. Они находятся в четырех помещениях, часть из них разбита. Выяснилось, что здание, где были обнаружены опасные отходы, ранее принадлежало Узловской обувной фабрике.

«Вызывает сильное беспокойство тот факт, что за последний год это уже пятый случай обнаружения свалок ртутных ламп на территории Тульской области. Это говорит о низкой ответственности организаций, занимающихся сбором, хранением и транспортировкой особо опасных отходов и о преступном отношении некоторых предприятий к обращению с отходами первого класса опасности», –прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

По данному факту возбуждено административное расследование.

«Экологическая защита» благодарит всех активных жителей, по обращениям которых выявляются нарушения природоохранного законодательства, что приводит к сокращению негативного воздействия на природу и здоровье людей.