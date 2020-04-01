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Какие законы вступают в силу с 1 апреля

Какие законы вступают в силу с 1 апреля

Публикуем самые значимые изменения.

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля социальные и государственные пенсии будут проиндексированы на 6,1 процента.

Социальные пенсии по старости назначают гражданам, кто не набрал нужного для получения страховой пенсии стажа и необходимое число пенсионных баллов. Назначаются социальные пенсии по старости на пять лет позже, чем страховые.

Также на социальную пенсию имеют право инвалиды 1-й, 2-й и 3-й группы, дети-инвалиды и дети, потерявшие кормильца. Помимо этого право получать социальную пенсию есть и у детей, родители которых неизвестны. Среди получателей государственных пенсий — участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы.

Отмена комиссии

С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2022 года ЦБ не будет взимать комиссию с банков за переводы через свою систему быстрых платежей. Такая система была запущена ЦБ, и она позволяет клиентам подключенных к системе разных банков переводить друг другу деньги по номеру телефона.

Бонус водителям

С 1 апреля произойдет автоматический перерасчет коэффициента бонус-малус, который предусматривает скидку за ОСАГО за безаварийную езду или повышает стоимость полиса, если клиент был виновником ДТП.
 

Коэффициент бонус-малус (КБМ) для всех автовладельцев будет пересчитан в соответствии с указанием Банка России о страховых тарифах. Изменения в расчете КБМ происходят в рамках реформы ОСАГО, которая подразумевает переход к более индивидуальному ценообразованию на полисы.

Новое значение КБМ будет действительно с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Именно оно будет применяться при расчете страховой премии по всем договорам ОСАГО, заключенным в этот период.

Новые правила взыскания задолженности по страховым взносам «за травматизм»

С 1 апреля размер суммы страховых взносов, а также пеней и штрафов, которые подлежат взысканию за счет имущества должника, повышается с 500 до 3000 рублей. Предельный срок для принятия постановления о взыскании страховых взносов за счёт имущества страхователя продлевается с двух до трёх лет.

Ещё одним вступающим в силу законом с 1 апреля 2020 года вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с назначением страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Рассматривать тяжбы будет Фонд социального страхования.

СМСки из налоговой

С 1 апреля налоговые смогут информировать налогоплательщиков о наличии задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС-сообщений или электронной почты, но не чаще одного раза в квартал. Важное условие: на это должно быть письменное согласие.

Кроме того, устанавливается особый порядок взыскания недоимки, не превышающей три тысячи рублей, за счёт денежных средств организации или ИП. Если в течение трёх лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов не превысила три тысячи рублей, решение о взыскании принимается в течение двух месяцев со дня истечения указанного трёхлетнего срока.

Материнский капитал назначат автоматически

С 15 апреля маткапитал будет назначаться автоматически — на основании данных государственной системы ЗАГС. В Пенсионный фонд для этого обращаться не нужно.

При рождении первенца семья получит сертификат на 466 617 рублей, а если семья уже получила средства на первого ребёнка, то при рождении второго она будет иметь право на оставшуюся сумму — 150 тысяч рублей.

По материалам «Парламентской газеты» и «Российской газеты».
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:10 +1
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