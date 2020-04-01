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В Туле ветер усилится до 17 м/с

В Туле ветер усилится до 17 м/с

Будьте внимательны и осторожны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие пару часов в регионе местами ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигнуть 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:58 +2
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