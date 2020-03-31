В Туле выявляют организации, которые продолжают работать, несмотря на запрет

В Туле проверили, как объекты торговли исполняют указ губернатора о приостановлении деятельности.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за два дня было проверено порядка 1100 хозяйствующих субъектов — объектов розничной торговли, общественного питания, сферы услуг.



Напомним, что все торговые и торгово-развлекательные центры города приостановили свою работу. Исключение составили только расположенные на их площадях продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, магазины хозяйственных товаров и бытовой химии, салоны сотовой связи.

Временно приостановили свою деятельность свыше 600 стационарных объектов общественного питания — ресторанов, кофеен, кафе, пиццерий и баров, более 30 объектов общественного питания нестационарной торговли, а также все салоны красоты и СПА, парикмахерские, косметические и массажные кабинеты, бани, сауны и др.

Информация об объектах торговли, которые отказались приостановить свою деятельность, передана в УМВД России по городу Туле.

Глава администрации города Дмитрий Миляев поручил продолжить мониторинг за деятельностью объектов торговли и сферы услуг.

Сообщить о нарушителях можно по тел. 32-22-49, дежурная часть УМВД. Также по телефону доверия губернатора Тульской области 8 (800) 200-71-02.

Перечень организаций, которые могут работать по 5 апреля, можно найти здесь и здесь.