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«Лего» и гречка: «МамКомпания» запустила для детей и родителей новый челлендж

«Лего» и гречка: «МамКомпания» запустила для детей и родителей новый челлендж

Рассказываем его суть.

31 марта общественное движение «МамКомпания» запустило для родителей и детей «Лего челлендж», который поможет оставшимся дома разнообразить свой совместный досуг.

– Почему «Лего»? Этот популярный конструктор есть практически в каждой семье, конструирование из него — это не только весело, но и отличная разминка мозга. Ну и потому что на осень (мы надеемся, что осенью мы уже сможем гулять!) мы готовим новое мероприятие по мотивам «Лего». Но это пока оставим в тайне, — рассказали организаторы.

Каждый день, с 31 марта по 19 апреля, с 9 до 10 утра в группах общественного движения в соцсетях будут публиковать задания на день.
Они будут тематические. Все, кто захочет принять участие в челлендже, должны показать выполненное задание у себя на страничке в соцсетях и указать необходимые хэштеги.

Первое задание вот такое: на фото должны быть «Лего» и гречка. Фигурки могут обедать или прятаться в ней. Или вы сделаете подъемный кран для подъема гречки. В общем, фантазируйте.

Подробности конкурса ищите на странице «МамКомпании» ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:07 +3
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