В Туле из больницы выписали первых трех вылечившихся от коронавируса
30 марта из тульских больниц выписали семейную пару и ребенка.
Семейная пара из Тулы проходила лечение в инфекционном отделении городской больницы № 11. Супруги обратились к медикам после возвращения из Европы. Симптомы коронавирусной инфекции были выявлены у них во время самоизоляции, затем семью госпитализировали.
Пара прошла курс лечения от пневмонии, после завершения курса тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.
Девочка, у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, была госпитализирована в тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им.
В настоящее время в медучреждениях региона проходят лечение 9 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. 1683 человека находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей.