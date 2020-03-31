В Туле из больницы выписали первых трех вылечившихся от коронавируса

Семейная пара из Тулы проходила лечение в инфекционном отделении городской больницы № 11. Супруги обратились к медикам после возвращения из Европы. Симптомы коронавирусной инфекции были выявлены у них во время самоизоляции, затем семью госпитализировали.

Пара прошла курс лечения от пневмонии, после завершения курса тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.