новости
новости
Регистрация
В Туле из больницы выписали первых трех вылечившихся от коронавируса
По информации пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле из больницы выписали первых трех вылечившихся от коронавируса

30 марта из тульских больниц выписали семейную пару и ребенка.

Семейная пара из Тулы проходила лечение в инфекционном отделении городской больницы № 11. Супруги обратились к медикам после возвращения из Европы. Симптомы коронавирусной инфекции были выявлены у них во время самоизоляции, затем семью госпитализировали.

Пара прошла курс лечения от пневмонии, после завершения курса тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.

Девочка, у которой была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, была госпитализирована в тульскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Заболевание у нее прошло без клинических проявлений. 30 марта после получения второго отрицательного результата теста на коронавирус девочка была выписана.

В настоящее время в медучреждениях региона проходят лечение 9 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. 1683 человека находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей.

 
Сюжет: Коронавирус
За сутки в России подтверждено 500 случаев коронавируса
Мир
За сутки в России подтверждено 500 случаев коронавируса
сегодня, в 15:48, 129 1528 2
В Туле выявляют организации, которые продолжают работать, несмотря на запрет
Жизнь Тулы и области
В Туле выявляют организации, которые продолжают работать, несмотря на запрет
сегодня, в 14:27, 114 6946 1
В Тульской области запретили проведение ярмарок и торговлю непродовольственными товарами на рынках
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запретили проведение ярмарок и торговлю непродовольственными товарами на рынках
сегодня, в 12:37, 27 1954 4
Минюст предложил приостановить регистрацию и расторжение браков
Мир
Минюст предложил приостановить регистрацию и расторжение браков
сегодня, в 12:28, 23 975 5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:53 +7
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусвылечились
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выявляют организации, которые продолжают работать, несмотря на запрет
В Туле выявляют организации, которые продолжают работать, несмотря на запрет
Массовое ДТП на трассе М-2 «Крым»: репортаж
Массовое ДТП на трассе М-2 «Крым»: репортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.