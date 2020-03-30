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Шиномонтажки и киоски «в законе»: в Тульской области уточнен перечень организаций, работающих с 30 марта по 5 апреля
Власти уточнили список с учетом обратной связи от населения.
Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области, руководитель оперативной группы Валерий Шерин сообщил уточненный перечень учреждений и организаций, работающих с 28 марта по 5 апреля.
С учетом обратной связи от жителей региона оперативная группа уточнила перечень организаций, которые продолжат работать для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона. В него вошли:
- автосервисы, шиномонтажи, магазины автозапчастей, автомойки (в том числе самообслуживания);
- киоски, реализующие печатную продукцию;
- объекты по оказанию бытовых услуг, включая ремонт обуви, одежды, химчистку;
- пекарни, кондитерские, работающие только в режиме розничной продажи своей продукции;
- транспортные и логистические компании.
Информационное письмо с этим перечнем направлено всем хозяйствующим субъектам.
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