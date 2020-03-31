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Полицейские проверяют, как туляки соблюдают ограничения карантина и самоизоляции – репортаж

Полицейские проверяют, как туляки соблюдают ограничения карантина и самоизоляции – репортаж

Полиция продолжает нести службу на улицах Тулы и информировать жителей о режиме самоизоляции для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Теперь помимо привычного контроля за соблюдением правопорядка полицейские теперь останавливают на улицах города жителей и спрашивают, с какой целью они вышли на улицу, по имени и фамилии проверяют, не числятся ли в базе находящихся на карантине. Вся информация о тех, кто приехал из-за границы, у них содержится в специальной программе в планшете, благодаря чему проверка занимается не более минуты. 

Старшему поколению напоминают о необходимости минимизировать выходы на улицу и по возможности оставаться дома до 5 апреля. Всем, кто без медицинских масок, напоминают о важности данной меры. 

(От редакции: масок в аптеках почти повсеместно нет, когда будут – неизвестно. Совет один – шить маски самостоятельно).

 

Прохожие спокойно реагируют на предпринимаемые меры и спокойно рассказывают, куда направляются: на работу, в магазин, в аптеку...

Также, патрулируя улицы на машине, сотрудники полиции включают через громкоговоритель напоминание о том, что не надо без надобности гулять по городу – безопаснее всего дома:

Аналогичную работу, кстати, ведут и сотрудники госавтоинспекции. В ходе обычных рейдов на дороге они останавливают машины и спрашивают у водителей, куда те направляются и с какой целью вышли их дома. А попутно следят за соблюдением участниками ПДД. Так, сегодня в ходе рейда один из водителей получил штраф за грязные номера на машине. Мужчина сначала попытался спорить, а потом достал тряпочку и все же протер номера машины.

Проверяют полицейские парки и скверы – они закрыты для посетителей до 5 апреля, а значит, весь этот период посетителей быть не должно.

Кроме этого в обязанности полицейских теперь входит проверка соблюдения предпринимателями карантинных мер:

все торговые точки, сфера деятельности которых не разрешена на период карантина, должны быть закрыты. В рамках рейда не попалось ни одной торговой точки, которая бы несмотря на запрет, работала.

Тех, кто на карантине, также контролируют. К ним ежедневно приходят полицейские и через дверь или через домофон спрашивают – все ли, кто должен сидеть дома, соблюдают правила? Если на карантине несколько человек, их просят всех подойти сказать несколько слов, чтобы можно было убедиться в том, что все на месте. Затем полицейские спрашивают о самочувствии и напоминают телефон горячей линии минздрава, куда стоит обращаться при ухудшении самочувствия. 

 

Напомним, в настоящее время в медучреждениях региона проходят лечение 9 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. 1683 человека находятся на самоизоляции дома под наблюдением врачей. Троих выписали.

Кстати, в Тульской области будут увеличены штрафы за несоблюдение карантина. Сегодня соответствующие поправки утвердил региональный парламент.

 

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Полицейские проверяют, как туляки соблюдают ограничения карантина , Фото: 37
Полицейские проверяют, как туляки соблюдают ограничения карантина , Фото: 38
Полицейские проверяют, как туляки соблюдают ограничения карантина , Фото: 39
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:49 +2
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