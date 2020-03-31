Фото из архива MySlo
Тульским полицейским и врачам предложили бесплатно помыть машины
С такой инициативой к медикам и силовикам обратились владельцы сети моек самообслуживания.
Руководители сети автомоек самообслуживания ГК «Сам» обратились к сотрудникам полиции и скорой помощи с предложением бесплатной мойки служебных автомобилей. Услуга будет действовать круглосуточно до 10 апреля, при необходимости её действие будет продлено.
Для медицинских и полицейских машин на каждой мойке выделен специальный бокс, отмеченный жёлтым конусом. Мойки, расположены по следующим адресам:
Тула:
- ул. Ряжская, д. 1-А,
- ул. Вильямса (напротив д. 46),
- Веневское шоссе, д. 2-Б,
- ул. Рязанская, д. 46-А,
- Одоевское шоссе (напротив завода «Балтика»).
Новомосковск:
- ул. Космонавтов, д. 35-Б,
Щекинский район:
- пос. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 19.
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