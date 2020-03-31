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Тульским полицейским и врачам предложили бесплатно помыть машины
Фото из архива MySlo

Тульским полицейским и врачам предложили бесплатно помыть машины

С такой инициативой к медикам и силовикам обратились владельцы сети моек самообслуживания.

Руководители сети автомоек самообслуживания ГК «Сам» обратились к сотрудникам полиции и скорой помощи с предложением бесплатной мойки служебных автомобилей. Услуга будет действовать круглосуточно до 10 апреля, при необходимости её действие будет продлено.

Для медицинских и полицейских машин на каждой мойке выделен специальный бокс, отмеченный жёлтым конусом. Мойки, расположены по следующим адресам:

Тула:

  • ул. Ряжская, д. 1-А,
  • ул. Вильямса (напротив д. 46),
  • Веневское шоссе, д. 2-Б,
  • ул. Рязанская, д. 46-А,
  • Одоевское шоссе (напротив завода «Балтика»).

Новомосковск:

  • ул. Космонавтов, д. 35-Б,

Щекинский район:

  • пос. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 19.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 +3
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