Тульским полицейским и врачам предложили бесплатно помыть машины

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С такой инициативой к медикам и силовикам обратились владельцы сети моек самообслуживания.

Руководители сети автомоек самообслуживания ГК «Сам» обратились к сотрудникам полиции и скорой помощи с предложением бесплатной мойки служебных автомобилей. Услуга будет действовать круглосуточно до 10 апреля, при необходимости её действие будет продлено.

Для медицинских и полицейских машин на каждой мойке выделен специальный бокс, отмеченный жёлтым конусом. Мойки, расположены по следующим адресам:

Тула:

ул. Ряжская, д. 1-А,

ул. Вильямса (напротив д. 46),

Веневское шоссе, д. 2-Б,

ул. Рязанская, д. 46-А,

Одоевское шоссе (напротив завода «Балтика»).

Новомосковск:

ул. Космонавтов, д. 35-Б,

Щекинский район: