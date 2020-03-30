Жители Богородицка пожаловались на работу завода «Вартон» во время «карантинных каникул»

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По их словам, сотрудники предприятия работают без средств индивидуальной защиты, а помещения не дезинфицируются.

С 28 марта по 5 апреля в России официально введена нерабочая неделя в связи с угрозой распространение коронавирусной инфекции.

Однако на заводе радиоэлектроники «Вартон», расположенном в Богородицке, эти ограничения приняли во внимание не сразу. Об этом обеспокоенные местные жители написали в группе «Свобода слова Богородицк».

По словам авторов, сотрудники предприятия работают без масок и респираторов, рекомендуемая медиками безопасная дистанция между людьми не соблюдается, а в помещениях не проводится дезинфекция.

Редакция Myslo обратилась за разъяснениями в министерство промышленности и науки Тульской области. Вот что нам ответили:

«29 марта 2020 года Правительство РФ опубликовало изменённый перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Из него были исключена радиоэлектроника. Утром 30 марта сотрудники предприятия «Вартон» в Богородицке были уведомлены об этих изменениях и распущены по домам».