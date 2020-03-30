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Тула опустела: чистые улицы, редкие пешеходы и закрытые кафе

Тула опустела: чистые улицы, редкие пешеходы и закрытые кафе

Фоторепортаж Myslo.

Текущая неделя объявлена нерабочей. Власти, минздрав призвали жителей России оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Напомним, по последним данным в стране подхватили этот вирус 1836 человек. В Тульской области заболевших — 12.

Сегодня в Туле было непривычно пустынно — на улицах стало заметно меньше транспорта, меньше и пешеходов. Многие перешли на удаленную работу, в том числе и редакция Myslo. 

Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, салоны красоты. Улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo (и оставайтесь дома).

 

Про Тулу мы пишем регулярно. Друзья, а как изменилась жизнь в городах нашей области? Расскажите нам об этом в комментариях и присылайте фотографии. 

 

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Пустынные улицы Тулы, Фото: 1
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Пустынные улицы Тулы, Фото: 15
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Пустынные улицы Тулы, Фото: 19
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Пустынные улицы Тулы, Фото: 33
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Пустынные улицы Тулы, Фото: 35
Пустынные улицы Тулы, Фото: 36
Пустынные улицы Тулы, Фото: 37
Пустынные улицы Тулы, Фото: 38
Пустынные улицы Тулы, Фото: 39
Пустынные улицы Тулы, Фото: 40
Пустынные улицы Тулы, Фото: 41
Пустынные улицы Тулы, Фото: 42
Пустынные улицы Тулы, Фото: 43
Пустынные улицы Тулы, Фото: 44
Пустынные улицы Тулы, Фото: 45
Пустынные улицы Тулы, Фото: 46
Пустынные улицы Тулы, Фото: 47
Пустынные улицы Тулы, Фото: 48
Пустынные улицы Тулы, Фото: 49
Пустынные улицы Тулы, Фото: 50
Пустынные улицы Тулы, Фото: 51
Пустынные улицы Тулы, Фото: 52
Пустынные улицы Тулы, Фото: 53
Пустынные улицы Тулы, Фото: 54
Пустынные улицы Тулы, Фото: 55
Пустынные улицы Тулы, Фото: 56
Пустынные улицы Тулы, Фото: 57
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