Тула опустела: чистые улицы, редкие пешеходы и закрытые кафе

Текущая неделя объявлена нерабочей. Власти, минздрав призвали жителей России оставаться дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Напомним, по последним данным в стране подхватили этот вирус 1836 человек. В Тульской области заболевших — 12.

Сегодня в Туле было непривычно пустынно — на улицах стало заметно меньше транспорта, меньше и пешеходов. Многие перешли на удаленную работу, в том числе и редакция Myslo.

Закрыты кафе, рестораны, торговые центры, салоны красоты. Улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo (и оставайтесь дома).

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