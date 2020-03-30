В Туле дезинфицируют улицы: фоторепортаж Myslo

Вместо ароматов весны сейчас на улице ощущается запах хлорки. Но в реалиях сегодняшнего дня от этого даже как-то спокойнее: чище – значит безопаснее.

Масштабная дезинфекция улиц из-за коронавирусной инфекции в Туле началась 29 марта. Сотрудники Спецавтохозяйства обрабатывают проезжую часть из поливальных машин, а тротуары, остановки, парковки, столбы и мосты – из распылителей, вручную.

Рабочие облачены в специальные костюмы, очки и респираторы. Выглядит, как кадр из «Чернобыля»: на улицах еще и безлюдно.

Всего в работах задействованы 15 единиц техники АО «Спецавтохозяйство», две единицы ГУ ТО «Тулаавтодор». Работы ведутся по направлению от центральных к периферийным улицам.