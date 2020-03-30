В Туле дезинфицируют улицы: фоторепортаж Myslo
Колонны техники идут от центральных улиц к периферийным.
Вместо ароматов весны сейчас на улице ощущается запах хлорки. Но в реалиях сегодняшнего дня от этого даже как-то спокойнее: чище – значит безопаснее.
Масштабная дезинфекция улиц из-за коронавирусной инфекции в Туле началась 29 марта. Сотрудники Спецавтохозяйства обрабатывают проезжую часть из поливальных машин, а тротуары, остановки, парковки, столбы и мосты – из распылителей, вручную.
Рабочие облачены в специальные костюмы, очки и респираторы. Выглядит, как кадр из «Чернобыля»: на улицах еще и безлюдно.
Всего в работах задействованы 15 единиц техники АО «Спецавтохозяйство», две единицы ГУ ТО «Тулаавтодор». Работы ведутся по направлению от центральных к периферийным улицам.
Галерея
сегодня, в 20:11, 42 2124 2
сегодня, в 18:36, 69 5810 3
сегодня, в 18:15, 157 10655 10
сегодня, в 12:33, 250 16919 5
Другие статьи по темам
Событие
Место