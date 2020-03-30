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В Туле дезинфицируют улицы: фоторепортаж Myslo

В Туле дезинфицируют улицы: фоторепортаж Myslo

Колонны техники идут от центральных улиц к периферийным.

Вместо ароматов весны сейчас на улице ощущается запах хлорки. Но в реалиях сегодняшнего дня от этого даже как-то спокойнее: чище – значит безопаснее. 

Масштабная дезинфекция улиц из-за коронавирусной инфекции в Туле началась 29 марта. Сотрудники Спецавтохозяйства обрабатывают проезжую часть из поливальных машин, а тротуары, остановки, парковки, столбы и мосты – из распылителей, вручную. 

Рабочие облачены в специальные костюмы, очки и респираторы. Выглядит, как кадр из «Чернобыля»: на улицах еще и безлюдно. 

Всего в работах задействованы 15 единиц техники АО «Спецавтохозяйство», две единицы ГУ ТО «Тулаавтодор». Работы ведутся по направлению от центральных к периферийным улицам.

 

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В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 1
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 2
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 3
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 4
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 5
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 6
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 7
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 8
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 9
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 10
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 11
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 12
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 13
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 14
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 15
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 16
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 17
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 18
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 19
В Туле продолжается масштабная дезинфекция улиц, Фото: 20
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