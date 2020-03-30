В Туле за три дня поймали почти 14 тысяч нарушителей скоростного режима

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Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие выходные всего выписали около 15 тысяч административных протоколов.

В Тульской области сотрудники ГИБДД с 27 по 29 марта выявили 14403 нарушения Правил дорожного движения, из них:

13632 водителя привлечены к административной ответственности за превышение скоростного режима;

33 водителя — за нарушение требований к перевозке детей;

37 водителей — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;

7 водителей — за вождение без права управления транспортным средством;

8 — за тонировку стекол;

62 водителя — за пьяное вождение;

624 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 83 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного нарушения водителя ждет более серьезный штраф и уголовная ответственность.