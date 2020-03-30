Фото из архива Myslo
В Туле за три дня поймали почти 14 тысяч нарушителей скоростного режима
Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие выходные всего выписали около 15 тысяч административных протоколов.
В Тульской области сотрудники ГИБДД с 27 по 29 марта выявили 14403 нарушения Правил дорожного движения, из них:
- 13632 водителя привлечены к административной ответственности за превышение скоростного режима;
- 33 водителя — за нарушение требований к перевозке детей;
- 37 водителей — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
- 7 водителей — за вождение без права управления транспортным средством;
- 8 — за тонировку стекол;
- 62 водителя — за пьяное вождение;
- 624 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения.
Кроме того, 83 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.
В случае же повторного нарушения водителя ждет более серьезный штраф и уголовная ответственность.
- Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02,
- дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54,
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32−38−38,
- Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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