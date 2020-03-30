В Туле памятник Ленину планируют отремонтировать к августу

Фото: facebook.com/beloffserge.

Последний раз его ремонтировали 20 лет назад – в 2000 году.

Ранее Myslo писал, что памятник Ленину, установленный в центре города, стянули специальными поясами. В пресс-службе администрации Тулы пояснили, что данные меры — временные.

В 2019 году по поручению главного управления по Центральному территориальному округу спецорганизация обследовала данный памятник.

– Были выявлены дефекты, которые указали на то, что постамент памятника находится в ограниченно работоспособном состоянии. Чтобы не допустить его разрушения, основание временно стянули специальными ремнями, — сообщили в администрации.

Уточняется, что уже подготовлен проект по реставрации постамента и бронзовой скульптуры. Он включает в себя демонтаж облицовочных гранитных плит, их частичную замену, укрепление бетонной части постамента, перекладку облицовочных плит на квадратном основании памятника, реставрацию скульптуры — очистку, заделку дефектов и устранение налета.

В конце апреля планируют провести аукцион, а в мае — приступить к работам. Ориентировочный срок завершения работ — август текущего года.