Завод «Октава» подвел итоги 2019 года

Фото «Октавы».

228 млн 611 тыс. рублей из этой суммы — выручка от основной реализации, которая на 61,5% превысила показатели прошлого года. Рост выручки от реализации гражданской продукции по отношению к 2018 году составил 87%. Ее доля в общей выручке от продаж — 64%, в абсолютных показателях это 146 млн 264 тыс. рублей. Предприятие выполнило планы по расширению географии экспорта, запустило 7 новых продуктов за 2 года, вышло на рынок биометрии.

Экспорт вырос в абсолютных показателях с 22, 525 млн. рублей до 34, 937 млн. рублей. Сегодня продукция завода экспортируется в Германию, Грецию, Китай, США, Нидерланды, Бельгию, Францию, Италию, Испанию, Австрию. В приоритете выход на 26 новых экспортных рынков, завод уже заключает контракты с Норвегией, Великобританией, Канадой, Турцией, Боливией, Мексикой, Вьетнамом, ОАЭ, Японией.

В рамках реализации стратегии развития «Октава» продолжила разработку и выпуск в серийное производство новых продуктов: вокальный микрофон МК-119, представленный в начале 2019 года в Калифорнии, а также премиальные МК-115, МК-117, МКЛ-112. Запуск производства биометрических микрофонов позволил «Октаве» стать лауреатом V Национальной премии «Приоритет-2019». МКЭ-215 уже закупили Сбербанк, Промсвязьбанк, Банк Русский стандарт, Новикомбанк, ГазПром Банк, Открытие, СовКомБанк, ВТБ, РосСельХозБанк, Альфа-банк, УралСиб Банк, РосГосСтрах Банк, А. К. Барс . Объем поставок МКЭ-215 в 2019 году превысил 49 млн. рублей.

Инвестиции в производство, увеличение производительности труда позволили нарастить объем выпуска продукции, при этом предприятию по-прежнему необходима модернизация.

«Несмотря на прорывные результаты по увеличению выручки, одной из главных задач остается модернизация производства. Отсутствие необходимого современного оборудования увеличивает себестоимость и не дает в полном объеме удовлетворять рыночный спрос на гражданскую продукцию. В 2019 году была одобрена инвестиционная программа, поэтому в ближайшие годы запланирована модернизация производства, освоение серийного производства гарнитур для радиостанций, вывод на рынок вокального динамического микрофона. В планах также рост производительности труда и заработной платы», — отметил генеральный директор завода «Октава» Владимир Саух.

Сегодня на «Октаве» работают свыше 360 специалистов. По результатам проведенного летом 2017 года кадрового аудита, средний возраст сотрудников завода составлял 54 года. Благодаря объявленному набору новых кадров, в том числе молодежи, повышению зарплаты, средний возраст сотрудников снизился на 7 лет и достиг 47 лет. Количество основного производственного персонала в 2019 году увеличено на 16,4%. Однако на заводе все еще сохраняется потребность в высококвалифицированных рабочих и специалистах.

Стратегия развития предприятия направлена на дальнейшее усиление позиций в классе студийных микрофонов, разработку и развитие производства слуховых аппаратов, укрепление положения в broadcast-сегменте и выход в сегмент концертной сценической деятельности. К наиболее перспективным сегментам, помимо микрофонной техники, отнесены гарнитуры. «Октавой» заключены контракты с крупнейшими аэропортами страны: международными аэропортами Шереметьево, Домодедово, Пулково, Кольцово, Владивосток, Храброво и другими.

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты и капсюли. Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продуктов-флагманов — конденсаторные и ламповые микрофоны для профессиональной студийной работы. По итогам 2018 года, доля экспорта в общей выручке завода «Октава» составила 14%. При этом экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 47% всего российского экспорта музыкальной техники. Благодаря высокому качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».