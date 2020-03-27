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В Тульской области мужчина получил срок за изнасилование 10-летней давности
Фото из архива Myslo

В Тульской области мужчина получил срок за изнасилование 10-летней давности

44-летний житель Тульской области лишится свободы на 4 года и 2 месяца.

В городе Донском неподалеку от ул. Калинина днем 21 мая 2010 года обвиняемый напал на женщину и, угрожая расправой, изнасиловал ее. Дело приостановили из-за того, что сразу не смогли найти подозреваемого в преступлении.

По уголовному делу велась масштабная работа: проводились следственные действия, допрашивались свидетели, производились экспертизы, направленные на розыск лица, причастного к преступлению.

Предварительное следствие возобновили после того, как удалось установить причастность к преступлению 44-летнего уроженца Тульской области. Подозреваемому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством). Обвиняемого задержали и заключили под стражу.

Суд на основе всех собранных доказательств следователями и сотрудниками уголовного розыска вынес приговор в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:35 +1
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