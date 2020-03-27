Как тулякам пополнить транспортные карты: разъяснение ОЕИРЦ

Фото из архива MySlo

С 30 марта по 3 апреля единый информационно-расчётный центр работать не будет.

Продление льготных проездных билетов на апрель текущего года, выдача и замена транспортных карт всех типов будут осуществляться:

28 марта, суббота – с 9.00 до 16.00,

6 апреля, понедельник – с 8.00 до 18.00,

7 апреля, вторник – с 8.00 до 18.00.

По всем вопросам следует обращаться по адресу: ул. Л. Толстого, 114-А, кабинет № 12.

Автовокзалы и автостанции Тульской области, принимающие граждан по вопросу продления карт, работают в прежнем режиме.