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Как тулякам пополнить транспортные карты: разъяснение ОЕИРЦ
Фото из архива MySlo

Как тулякам пополнить транспортные карты: разъяснение ОЕИРЦ

С 30 марта по 3 апреля единый информационно-расчётный центр работать не будет.

Продление льготных проездных билетов на апрель текущего года, выдача и замена транспортных карт всех типов будут осуществляться:

  • 28 марта, суббота – с 9.00 до 16.00,
  • 6 апреля, понедельник – с 8.00 до 18.00,
  • 7 апреля, вторник – с 8.00 до 18.00.

По всем вопросам следует обращаться по адресу: ул. Л. Толстого, 114-А, кабинет № 12.

Автовокзалы и автостанции Тульской области, принимающие граждан по вопросу продления карт, работают в прежнем режиме.

Уточнить необходимую информацию можно по телефону: 70-55-07. Будьте готовы назвать номер транспортной карты и СНИЛС.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:48 +1
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