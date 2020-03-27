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Как тулякам пополнить транспортные карты: разъяснение ОЕИРЦ
С 30 марта по 3 апреля единый информационно-расчётный центр работать не будет.
Продление льготных проездных билетов на апрель текущего года, выдача и замена транспортных карт всех типов будут осуществляться:
- 28 марта, суббота – с 9.00 до 16.00,
- 6 апреля, понедельник – с 8.00 до 18.00,
- 7 апреля, вторник – с 8.00 до 18.00.
По всем вопросам следует обращаться по адресу: ул. Л. Толстого, 114-А, кабинет № 12.
Автовокзалы и автостанции Тульской области, принимающие граждан по вопросу продления карт, работают в прежнем режиме.
Уточнить необходимую информацию можно по телефону: 70-55-07. Будьте готовы назвать номер транспортной карты и СНИЛС.
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