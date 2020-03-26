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В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека

В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека

На пересечении с ул. Льва Толстого столкнулись Vortex и ВАЗ-2111

Вечером 26 марта, на пересечении ул. Оборонной и ул. Льва Толстого в Туле произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Vortex и ВАЗ-2111.

В результате мощного удара в правый борт отечественная легковушка получила такие повреждения, при которых ремонт для нее будет бессмысленным.

В ДТП пострадали три человека. По словам водителя ВАЗа, причиной автоаварии стало то, что его занесло на трамвайных путях.

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В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека, Фото: 1
В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека, Фото: 2
В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека, Фото: 3
В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека, Фото: 4
В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека, Фото: 5
В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека, Фото: 6
В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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