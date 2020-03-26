В жестком ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадали три человека

Вечером 26 марта, на пересечении ул. Оборонной и ул. Льва Толстого в Туле произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Vortex и ВАЗ-2111.



В результате мощного удара в правый борт отечественная легковушка получила такие повреждения, при которых ремонт для нее будет бессмысленным.



В ДТП пострадали три человека. По словам водителя ВАЗа, причиной автоаварии стало то, что его занесло на трамвайных путях.