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Сотрудники тульского УФСИН задержали 35 разыскиваемых преступников
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Сотрудники тульского УФСИН задержали 35 разыскиваемых преступников

В рамках рейда 90 сотрудников ведомства проверили почти 250 адресов на территории региона.

В УФСИН России по Тульской области подвели итоги мероприятия «Розыск». 18 и 19 марта для установления местонахождения и задержания максимального числа разыскиваемых лиц оперативники проверяли места вероятного нахождения осужденных, уклоняющихся от наказания.

В рейдах были задействованы 90 сотрудников УФСИН, за два дня они проверили 246 адресов и задержали 34 осужденных, уклоняющихся от уголовных наказаний и одного мужчину, скрывшегося от следствия, дознания и суда.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +1
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