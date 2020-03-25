Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 26 марта

С 9.00 до 17.00 будет отключено электроснабжение по следующим адресам:

Красноармейский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54,

ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11,

ул. Гайдара, 4, 6, 8,

ул. М. Мазая, 1,

ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 126-а, 79-173 (нечётн.),

ул. Калинина, 1, 3,

ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,

ул. Епифанская, 126,

ул. Степанова, 10, 12, 14,

Пролетарская Набережная, 29-48,

ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),

ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,

ул. Кутузова, 33, 33-а, 31, 35, 37,

ул. Р. Зорге, 29, 27, 31, 33,

ул. Шухова, 28,

ул. Баженова, 30, 32, 27-39 (нечётн.),

пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,

ул. Циолковского, 55-а, 36, 38, 40, 55-63 (нечётн.), 22-32 (чётн.),

ул. Котовского, 1-15 (нечётн.), 10-16 (чётн.), 2, 4, 6,

ул. Шевченко, 56, 58, 52, 54, 54-а, 52-в, 27-37 (нечётн.),

ул. Лазо, 1-12,

ул. Станиславского, 69, 71,

пер. Отбойный, 1-38,

ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,

ул. Горняцкая, 19, 21, 122-16 (чётн.),

пер. Циолковского, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),

п. Михалково: ул. Першинская,

ул. Краинская, 7-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,

Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 3, 3-а, 5,

ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,

2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,

ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9,

1-6 Комарские проезды,

п. Косая Гора: Орловское шоссе, 11, 15, 13.