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Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 26 марта

Какие дома Тулы останутся без электроэнергии 26 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 будет отключено электроснабжение по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 46, 48, 50, 52, 54,
  • ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11,
  • ул. Гайдара, 4, 6, 8,
  • ул. М. Мазая, 1,
  • ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 126-а, 79-173 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 1, 3,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126,
  • ул. Степанова, 10, 12, 14,
  • Пролетарская Набережная, 29-48,
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,
  • ул. Кутузова, 33, 33-а, 31, 35, 37,
  • ул. Р. Зорге, 29, 27, 31, 33,
  • ул. Шухова, 28,
  • ул. Баженова, 30, 32, 27-39 (нечётн.),
  • пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4,
  • ул. Циолковского, 55-а, 36, 38, 40, 55-63 (нечётн.), 22-32 (чётн.),
  • ул. Котовского, 1-15 (нечётн.), 10-16 (чётн.), 2, 4, 6,
  • ул. Шевченко, 56, 58, 52, 54, 54-а, 52-в, 27-37 (нечётн.),
  • ул. Лазо, 1-12,
  • ул. Станиславского, 69, 71,
  • пер. Отбойный, 1-38,
  • ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а,
  • ул. Горняцкая, 19, 21, 122-16 (чётн.),
  • пер. Циолковского, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Першинская,
  • ул. Краинская, 7-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100,
  • Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 3, 3-а, 5,
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
  • п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9,
  • 1-6 Комарские проезды,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 11, 15, 13.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:48 +2
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