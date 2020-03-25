В одном из общежитий Пролетарского района зарезали мужчину

В ходе оперативных мероприятий убийца был задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в убийстве.

Как уточняет пресс-служба ведомства, накануне вечером мужчина находился в общежитии в Пролетарском районе, на ул. Фучика. Вместе с ним был его 55-летний знакомый. Мужчины были пьяны, произошла ссора – обвиняемый схватил нож и ударил собутыльника в грудь, пробив лёгкое. Потерпевший скончался на месте.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали убийцу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.