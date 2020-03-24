В Октябрьском по вине арендатора одного из участков подтапливаются жилые дома

Фото: zhaikpress.kz

Несколько лет назад мужчина засыпал дренажную систему – из-за этого талая и дождевая вода заливает соседние домовладения.

Жители поселка Октябрьский Центрального округа Тулы обратились к губернатору Алексею Дюмину с жалобой на подтопление своих земельных участков. Рядом с домами расположены два пруда – талая и дождевая вода переполняет их и заливает фундаменты домов.

По словам главы администрации города Дмитрия Миляева, в ходе проверки выяснилось, что на одном из участков арендатор несколько лет назад самовольно засыпал дренажную систему – это и стало причиной подтоплений.

Уже этим летом планируется восстановление участка дренажной системы протяженностью 200 метров, ситуация находится на контроле в городской администрации. К концу июня проблема будет решена.

UPD: публикация дополнена 24.03.2020, в 20.15.