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В Октябрьском по вине арендатора одного из участков подтапливаются жилые дома
Фото: zhaikpress.kz

В Октябрьском по вине арендатора одного из участков подтапливаются жилые дома

Несколько лет назад мужчина засыпал дренажную систему – из-за этого талая и дождевая вода заливает соседние домовладения.

Жители поселка Октябрьский Центрального округа Тулы обратились к губернатору Алексею Дюмину с жалобой на подтопление своих земельных участков. Рядом с домами расположены два пруда – талая и дождевая вода переполняет их и заливает фундаменты домов.

По словам главы администрации города Дмитрия Миляева, в ходе проверки выяснилось, что на одном из участков арендатор несколько лет назад самовольно засыпал дренажную систему – это и стало причиной подтоплений.

Уже этим летом планируется восстановление участка дренажной системы протяженностью 200 метров, ситуация находится на контроле в городской администрации. К концу июня проблема будет решена.

UPD: публикация дополнена 24.03.2020, в 20.15.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:25 +1
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Место
Тулапоселок Октябрьский

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