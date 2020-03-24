В Белеве после прокурорской проверки на три месяца закрыли «Гастрономчик»

В Белевском районе сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора посетили продуктовый магазин под названием «Гастрономчик» Поводом для визита стала жалоба одного из покупателей.

Выяснилось, что продукты хранились в магазине с нарушением температурного режима, на складе отсутствовали маркировочные ярлыки, на продажу товары выкладывались с нарушениями санитарных норм, а в санузле нет вентиляции.

По постановлению прокурора суд признал владельца магазина в «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений». Работа торговой точки приостановлена на 90 суток – за это время предприниматель обязан устранить нарушения под контролем прокуратуры.