новости
новости
Регистрация
В Белеве после прокурорской проверки на три месяца закрыли «Гастрономчик»

В Белеве после прокурорской проверки на три месяца закрыли «Гастрономчик»

В продуктовом магазине были выявлены нарушения санитарных норм.

В Белевском районе сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора посетили продуктовый магазин под названием «Гастрономчик» Поводом для визита стала жалоба одного из покупателей.

Выяснилось, что продукты хранились в магазине с нарушением температурного режима, на складе отсутствовали маркировочные ярлыки, на продажу товары выкладывались с нарушениями санитарных норм, а в санузле нет вентиляции.

По постановлению прокурора суд признал владельца магазина в «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений». Работа торговой точки приостановлена на 90 суток – за это время предприниматель обязан устранить нарушения под контролем прокуратуры.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 +3
Другие статьи по темам
Событие
прокуратура Тульской областипрокурорская проверкаУправление Роспотребнадзора по Тульской областинарушение санитарных нормадминистративное приостановление деятельностизакрыли магазин
Место
Тульская областьБелев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин придал ускорения киреевским чиновникам
Алексей Дюмин придал ускорения киреевским чиновникам
В Октябрьском по вине арендатора одного из участков подтапливаются жилые дома
В Октябрьском по вине арендатора одного из участков подтапливаются жилые дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.