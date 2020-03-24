Николай Петрунин: «Законы должны работать на благо населения»

Депутат Государственной Думы от Тульской области, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин три года представляет Тульскую область в высшем законодательном органе страны. Депутат убежден: отчитаться перед теми, кто оказал ему доверие, – обязанность народного избранника.

– Николай Юрьевич, позади очередной календарный год. Какие достижения в законотворческой деятельности Вы можете отметить?

– Основные направления законотворчества определяет глава государства в своем ежегодном Послании. Именно он ставит задачи, которые должны решаться в первую очередь. Поэтому большой объем работы в минувшем году пришелся на рассмотрение бюджета страны. Были приняты решения, повышающие эффективность использования бюджетных средств, позволяющие сократить разрыв между, скажем так, «богатыми» и «бедными» в плане бюджетного обеспечения регионами России. Это большая разница, которая сказывается на их социально-экономическом развитии.

Одно из значимых решений, принятых Госдумой, – поддержка комплексного развития сельских территорий. Статистика показывает, что почти четверть сельского населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Эту ситуацию необходимо исправлять. Программа развития сельских территорий предполагает именно комплексное развитие: создание рабочих мест, реконструкцию объектов ЖКХ, развитие социальной сферы, благоустройство территорий, поддержку местных инициатив – всего, что касается человека.

– Какие из законопроектов были инициированы Вами лично?

– В минувшем году в соавторстве с коллегами мы внесли 15 законопроектов. Наиболее значимые из них касаются дополнительных мер господдержки семей с детьми, обеспечения безопасности полетов, компенсации некоторых жилищно-коммунальных расходов семьям погибших военнослужащих.

– Как долго парламентарии работают над законопроектами? Есть ли подводные камни у законотворческой деятельности?

– Если говорить о времени, по-разному. Одни принимаются быстро, над другими приходится работать годами. Вот, например, над законом о несанкционированных врезках в газопроводы, который инициировал лично я, работа велась два года. Затем в течение года проводилось его обсуждение, согласование с правительством, экспертным сообществом. И только после всех этих процедур он был принят. Проект закона о домашнем насилии обсуждается с сентября 2016 года. Из-за юридических нестыковок документ не прошел предварительное обсуждение и был возвращен на доработку. В октябре минувшего года он вновь был внесен в повестку дня Госдумы. Надеюсь, что при активной работе комитетов и поддержке общественников закон будет принят.

Еще один пример – рабочая встреча, посвященная вопросам профессионального переобучения и образования граждан предпенсионного возраста. Обсуждение этой важной темы инициировали Тульское региональное отделение партии «Единая Россия» и Научно-исследовательский образовательный центр Ассоциации дополнительного профобразования. На встрече мне как законодателю задавали много вопросов, а главное – я услышал предложения, касающиеся законодательного обеспечения программы. По итогам обсуждения проблемных вопросов мною были направлены запросы в два федеральных министерства – Министерство труда и социальной защиты и Министерство финансов – с просьбой учесть в работе предложения участников заседания. Так что законотворческая деятельность – это долгая, кропотливая и очень ответственная работа.

– Что Вы можете сказать о задачах, которые поставил глава государства в своем Послании на предстоящий год?

– Конечная цель всех президентских инициатив – сбережение нации. Для того чтобы выполнить задачи, которые Владимир Путин поставил на этот год, необходимо решать проблемы здравоохранения, образования, социальной сферы и, конечно, экономики, ведь все социальные инициативы должны обязательно обеспечиваться финансово. Президент в своем Послании обозначил беспрецедентные предложения по поддержке семей с детьми. Напряженной работы потребует и выполнение задачи по двукратному уменьшению количества граждан, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума.

Так что законопроекты традиционно будут направлены на решение задач, поставленных Президентом, а в конечно итоге работать на благо населения страны.