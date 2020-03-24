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Николай Петрунин: «Мы должны беречь память о прошлом ради будущего»

Николай Петрунин: «Мы должны беречь память о прошлом ради будущего»

Депутат Госдумы от Тульской области рассказал о масштабном социальном проекте партии «Единая Россия».

Историческая память» – партийный проект, который объединяет в себе  большое количество различных направлений деятельности. Все они связаны одним словом – история. 
 
В России более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения. Половина из них требует капитального ремонта, и потому изучению и сохранению памятников истории и культуры  единороссы уделяют особое внимание.
 
Восстановлению и реконструкции воинских памятников и захоронений Николай Петрунин уделяет внимание с первого года  своей работы в регионе. На счету депутата – поддержка масштабной реконструкции Кургана Бессмертия, контроль за состоянием воинских памятников и захоронений на территории региона, работа по увековечиванию памяти погибших.
 
В 2019 году жители села Тшлыково Чернского района обратились к Николаю Петрунину  и заместителю председателя Тульской областной Думы, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Николаю Воробьеву с просьбой  установить памятник воинам, погибшим на чернской земле, и минувшим летом состоялось его открытие.
 
 
Большую помощь оказывает депутат и семьям погибших защитников Отечества в восстановлении, а зачастую и полной замене памятников на могилах солдат – участников Великой Отечественной войны. В год 75-летия Победы это особенно актуально. В числе последних – памятник на могиле ополченца Тульского рабочего полка, погибшего при обороне родного города. В одной связке с депутатом работают Анатолий Борзов, директор Комплексного центра социального обслуживания населения №1, и Сергей Ходулин, руководитель ООО  «Некрополь». 
 
Летом прошлого года Николай Петрунин стал участником закрытия Вахты памяти – 2019, проходившей на Кургане Бессмертия в Белевском районе. Помимо высокой оценки своей деятельности члены поисковых отрядов региона получили в подарок от депутата необходимое для проведения поисковых работ оборудование.
 
Вот уже несколько лет подряд в зоне особого внимания Николая Петрунина Тульский областной госпиталь ветеранов войн и труда в пос. Грицовский Веневского района. Совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» госпиталь был обеспечен столовой посудой, в отремонтированном корпусе больницы оборудовано мебелью – кроватями, столами, тумбами – 10 палат для ветеранов Великой Отечественной войны. В наступившем году в ветеранских палатах будут установлены телевизоры. 
 
Добрые отношения связывают Николая Петрунина с общественной организацией блокадников Ленинграда, проживающих в Тульской области, а также с ветеранами и участниками войны, которых парламентарий регулярно посещает на дому. 
 
Государство существует, пока оно сохраняет свою историю, свои традиции, свою идентичность. Сбережение  и сохранение памяти поколений – долг каждого из нас, убежден парламентарий.
Сюжет: Депутат Госдумы Николай Петрунин
Николай Петрунин: «Законы должны работать на благо населения»
Жизнь Тулы и области
Николай Петрунин: «Законы должны работать на благо населения»
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