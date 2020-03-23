Как делать с детьми уроки на карантине и не сойти с ума: 7 простых правил тайм-менеджмента

Фото: pixabay.com

Лайфхаки можно также использовать и родителям для более плодотворной удаленной работы.

Во время объявленной пандемии коронавируса, многие столкнулись с необходимостью оставаться дома наедине с близкими круглые сутки. Да еще в течение столь продолжительного периода – школьников отправили на «продолжительные» каникулы до 12 апреля.

Myslo собрал для вас несколько лучших техник по тайм-менеджменту для детей. Но ими также можно успешно пользоваться и родителям, работающим на «удаленке».

Составьте список дел

Составьте список уроков (дел) на день. У автора книги «Джедайские техники» Максима Дорофеева есть свой особый метод составления списков дел. Но для школьников можно ограничиться простым списком предстоящих уроков. Это поможет следить за делами и отмечать выполненные задания. Даже это простой ритуал заставит почувствовать себя лучше из-за проделанной работы

Планируйте время

Перед выполнением задачи попросите ребенка написать, сколько у него займет времени на выполнение работы. Со временем это поможет ребенку реалистично прикидывать свои силы и планировать длительность домашки. Ведь иногда, то что, кажется, можно выполнить за 10 минут, приходиться тратить гораздо больше времени.

Метод «Съесть лягушку»

Автор книг по саморазвитию Брайан Трейси придумал технику, в которой сказано, что в первую очередь нужно выполнить самые неприятные задания – «лягушки». Как только ребенок их выполнит, то сразу наступит чувство облегчения и гордости за себя, которые помогут в хорошем настроении приняться за приятные и легкие задания.

Японский метод «Канбан»

Первой реализацией этого метода воспользовались на заводе Toyota полвека назад. Мастера участков перечисляли выполняемые работы на бумаге и вывешивали их на видном месте рядом с такими же списками мастеров других участков.



Сегодня же этот метод упростился.

Для ребенка можно сделать большой постер, а на него приклеивать стикеры с задачами.

Каждое дело пишите на отдельном стикере. Постер разделите на три столбца: «сделать», «в процессе» и «сделано». Можно сделать еще четвертое поле – «нужна помощь». И переносите стикеры по мере выполнения задачи. Так вы и ваш ребенок сможет видеть свой прогресс и реальную занятость.

Метод «Помодоро»

Эту систему придумал Франческо Чирилло, чтобы облегчить себе подготовку к экзаменам. Одна из теорий, почему этот метод носит такое название, появилась из-за формы таймера, которым пользовался Франческо – он был сделан в виде помидора.

Нужно ставить таймер на 15-20 минут на выполнение урока (задачи) и 5-10 минут на отдых. Во время перерыва можно сделать несложные физические упражнения, попить чай или просто посидеть в тишине. Через четыре цикла можно сделать большой перерыв на полчаса.

Метод «Съесть слона по кусочкам»

Клеммер Брайн в своей книге рассказывает об этом способе. Разбейте «большое» и «сложное» задание на кусочки, и выполняйте маленькие посильные шаги последовательно. Также можно выделить на выполнение каждой маленькой задачи или урока определенное время. Так задача не будет казаться непосильной.

Не забывайте отдыхать

Делать перерывы необходимо. Из-за того, что дети находятся дома, то может возникнуть иллюзия «постоянного отдыха». Даже в школе есть переменки спустя 45 минут урока. Обязательно нужно спланировать время отдыха. И делать перерывы в работе лучше вне «рабочей зоны», чтобы переключить внимание.