В Тульской области выявлено два «черных» кредитора и три финансовые пирамиды

Всего за прошлый год Банк России выявил 237 финансовых пирамид и более 1,8 тысячи нелегальных кредиторов. Большинство финансовых пирамид выявлено на территории Центрального федерального округа.

Из 237 выявленных субъектов нелегальной деятельности было 55 интернет-проектов, 88 организаций в форме ООО, 39 фирм, действовавших под вывеской КПК, 21 — в форме потребительского кооператива, 34 действовали в иных формах.

Часть пирамид в прошлом году по-прежнему открывала офисы: это позволяло им придать солидности и собирать непосредственно денежные средства, а не получать только переводы. Как правило, целевая аудитория таких «офисов», работающих под вывесками ООО и потребительских кооперативов со звучными названиями, — это граждане старшего возраста, пенсионеры. Однако мошенники ориентировались также на экономически активное население и все чаще привлекали деньги через сайты и социальные сети. Причем большинство доменов таких интернет-пирамид зарегистрировано за границей (43% – в Великобритании).

«Современные онлайн-пирамиды предлагали гражданам вложиться в „продвинутые“ схемы: криптовалюту, „сверхдоходные“ интернет-проекты, связанные с высокими технологиями, а также в лжерынок форекс. Были популярны и традиционные продукты: инвестиции в недвижимость, выращивание сельскохозяйственных культур», — рассказывает заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Число других субъектов нелегальной деятельности — «черных» кредиторов в 2019 году снизилось: 1845 против 2293, выявленных годом ранее. Так, были популярны схемы псевдолизинговой деятельности, направленные на изъятие автомобилей у граждан. Кроме того, нелегальные кредиторы выдавали займы под завышенные проценты, занимались подлогом документов.

«Если вы решили взять кредит или заем, то обязательно проверьте, есть ли у организации лицензия Банка России или числится ли она в реестре (он размещен на сайте cbr.ru). Внимательно читайте договор до подписания, а не после. Не торопитесь, вы имеете право взять договор домой и в спокойной обстановке ознакомиться с его условиями», — советует Дмитрий Борискин.