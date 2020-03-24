Гидрометцентр: россиян ждет теплое лето

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На большей части территории России ожидается теплое лето с температурой около и выше нормы. Об этом пишет РИА « Новости » со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

– В июле температура практически повсеместно около нормы. Кроме восточных регионов Европейской России и Западной Сибири, температура около и ниже нормы, но это не означает холодной погоды, — цитирует издание Вильфанда.

Синоптики считают, что в июне и августе температура воздуха также будет около и чуть выше нормы.

Что касается бабьего лета, метеоролог предсказывает, что сентябрь будет неоднородным по температуре, потепление будет приходить периодами. О более точном прогнозе пока говорить рано.