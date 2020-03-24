Фото из архива Myslo.
В Тульской области за 3 дня водители более 5000 раз превысили скорость
На всех нарушителей составили протоколы.
В Тульской области с 20 по 23 марта сотрудники ГИБДД выявили 6403 нарушения ПДД. Среди них наиболее частые — это превышение установленной скорости. За это к ответственности привлекли 5331 водителя.
Кроме того:
- 46 водителей привлечены за нарушение требований к перевозке детей,
- 55 водителей — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,
- 54 водителя — за тонировку,
- 51 водитель — за пьяную езду.
858 административных материалов составлено за иные нарушения Правил дорожного движения.
Кроме того, 99 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
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