В Тульской области за 3 дня водители более 5000 раз превысили скорость

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На всех нарушителей составили протоколы.

В Тульской области с 20 по 23 марта сотрудники ГИБДД выявили 6403 нарушения ПДД. Среди них наиболее частые — это превышение установленной скорости. За это к ответственности привлекли 5331 водителя.