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В Тульской области за 3 дня водители более 5000 раз превысили скорость
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за 3 дня водители более 5000 раз превысили скорость

На всех нарушителей составили протоколы.

В Тульской области с 20 по 23 марта сотрудники ГИБДД выявили 6403 нарушения ПДД. Среди них наиболее частые — это превышение установленной скорости. За это к ответственности привлекли 5331 водителя.
 
Кроме того:
  • 46 водителей привлечены за нарушение требований к перевозке детей,
  • 55 водителей — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,
  • 54 водителя — за тонировку,
  • 51 водитель — за пьяную езду.

858 административных материалов составлено за иные нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 99 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:45 +3
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