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Житель Ясногорска внезапно озверел во время пьянки
Фото из архива Myslo.

Житель Ясногорска внезапно озверел во время пьянки

Мужчина выхватил нож и напал на женщину из общей с ним компании.

Сотрудники ясногорской полиции выясняют обстоятельства разбойного нападения на 46-летнюю местную жительницу. По данным стражей порядка, преступление было совершено в тот момент, когда компания из нескольких человек отдыхала с алкоголем.
 
«36-летний мужчина внезапно напал на женщину из общей с ним компании. Злоумышленник угрожал ножом и потребовал денежные средства. 46-летняя потерпевшая отдала нападавшему имевшиеся в наличии деньги в размере 5 тысяч рублей. Позднее она обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Правоохранители быстро выяснили личность и местонахождение нападавшего. Подозреваемый во всем признался полицейским и сейчас в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 162 УК РФ «Разбой».
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:45 +8
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Место
Ясногорский районЯсногорскТульская область

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