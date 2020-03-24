Житель Ясногорска внезапно озверел во время пьянки

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Мужчина выхватил нож и напал на женщину из общей с ним компании.

Сотрудники ясногорской полиции выясняют обстоятельства разбойного нападения на 46-летнюю местную жительницу. По данным стражей порядка, преступление было совершено в тот момент, когда компания из нескольких человек отдыхала с алкоголем.

«36-летний мужчина внезапно напал на женщину из общей с ним компании. Злоумышленник угрожал ножом и потребовал денежные средства. 46-летняя потерпевшая отдала нападавшему имевшиеся в наличии деньги в размере 5 тысяч рублей. Позднее она обратилась в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Правоохранители быстро выяснили личность и местонахождение нападавшего. Подозреваемый во всем признался полицейским и сейчас в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 162 УК РФ «Разбой».